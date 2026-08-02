Las redes estallaron: los mejores memes tras la derrota de River con Rosario Central

Las redes sociales explotaron luego de la quinta caída consecutiva del Millonario, que lo derivó al último puesto de la tabla de posiciones.

Rosario Central venció 1-0 a River por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026. Con un gol en contra de Nicolás Otamendi en el primer tiempo, el Canalla se llevó un triunfo del Estadio Monumental y el elenco de Núñez acumula su quinta derrota consecutiva. En medio de ese contexto adverso, los memes inundaron las redes sociales.