Los memes liquidaron a Francia tras el golpe de España en el Mundial 2026

La victoria de España por 2-0 en semifinales desató una verdadera catarata de memes y reacciones en las redes sociales contra el seleccionado francés.

Los memes volvieron a ser protagonistas de una jornada inolvidable del Mundial 2026. La victoria de España por 2-0 sobre Francia en la primera semifinal no solo clasificó a la Roja a la gran final, sino que también provocó una explosión de reacciones en las redes sociales, donde miles de usuarios aprovecharon la sorpresiva eliminación del conjunto dirigido por Didier Deschamps para desplegar toda su creatividad.

Apenas sonó el pitazo final, las principales plataformas se inundaron de publicaciones. Los memes comenzaron a multiplicarse en cuestión de minutos con burlas dirigidas a Francia, comparaciones con eliminaciones históricas y chicanas relacionadas con el rendimiento de varias de sus principales figuras. Como suele ocurrir en los grandes torneos, el humor fue uno de los grandes protagonistas de la jornada.

Muchos usuarios también aprovecharon para recordar viejos cruces entre selecciones europeas y revivir derrotas pasadas del combinado francés. Las imágenes editadas, los videos virales y las referencias futboleras dominaron la conversación digital, convirtiendo la eliminación de Francia en uno de los temas más comentados del día.