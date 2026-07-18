Aldosivi le pegó un mazazo a River y las redes se inundaron de memes
No podían faltar las bromas tras el triunfo del "tiburón" y una eliminación muy temprana del "millonario" en el torneo más federal.
18 de Julio de 2026 00:33
Por Redacción 0223
PARA 0223
Sin mundial, el que nos regaló una gran noche de memes fue Aldosivi, que dio la gran nota de los 16avos de final y eliminó a River en Salta al derrotarlo por 3 a 1. Con la imagen de Coudet, el incendio atrás del estadio y la diferencia con la Selección Argentina, X (extwitter) se inundó de cargadas de hinchas de Boca y otros clubes.
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