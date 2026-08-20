Abad: “Queremos que la Canchita sea de Mar del Plata y espacio público para siempre”

Desde el radicalismo presentaron un proyecto para resolver la problemática de la canchita.

El senador nacional Maximiliano Abad mantuvo una reunión de trabajo con los concejales del bloque UCR + Nuevos Aires para avanzar en una nueva etapa del proyecto destinado a preservar definitivamente la histórica Canchita de los Bomberos como espacio público, verde, deportivo y recreativo de Mar del Plata.

La iniciativa complementa el proyecto de Ley presentado por Abad en el Senado de la Nación para que el Estado nacional transfiera gratuitamente a la Municipalidad de General Pueyrredon el predio ubicado en el sector norte de la ciudad, utilizado desde hace décadas por vecinos de distintos barrios afines al lugar. “Queremos que la Canchita de los Bomberos sea de Mar del Plata y espacio público para siempre”, remarcó el legislador marplatense.

Ahora, desde el Concejo Deliberante, el bloque UCR + Nuevos Aires impulsará dos proyectos de Ordenanza destinados a garantizar la protección urbanística y patrimonial de la Canchita. “No alcanza con conseguir el predio: tenemos que garantizar cuál será su destino”, afirmó Abad junto al presidente del bloque Ariel Bordaisco, Gabriela Azcoitía, Vilma Baragiola y Ricardo Liceaga Viñas.

Proyecto de adecuación urbana

El primero propone afectar la totalidad de los inmuebles comprendidos por el predio al Distrito de Urbanización Parque – Canchita de los Bomberos, estableciendo indicadores urbanísticos que impidan su aprovechamiento inmobiliario: Factor de Ocupación del Suelo (FOS) cero, Factor de Ocupación Total (FOT) cero y densidad poblacional cero.

De aprobarse la Ordenanza, los únicos usos admitidos serán aquellos compatibles con el carácter abierto del lugar: parque urbano, actividades recreativas y deportivas, propuestas culturales y educativas al aire libre, forestación y parquización, senderos peatonales, circuitos aeróbicos, juegos infantiles y equipamiento deportivo y comunitario.

“Estamos dando otro paso para cumplir un objetivo muy claro: que la Canchita sea de Mar del Plata y que siga siendo para siempre un espacio público, verde y abierto para los vecinos. Presentamos el proyecto para que la Nación transfiera el predio al Municipio y ahora estamos trabajando para que la normativa local garantice definitivamente ese destino”, señaló Abad, como se comprometió con los vecinos.

Una protección con antecedentes

La propuesta recupera antecedentes urbanísticos existentes en la propia ciudad. Entre ellos, una ordenanza anterior ya había afectado parte de estos terrenos como Urbanización Parque, mientras que otra normativa había contemplado la posibilidad de destinar una parcela a plaza pública.

Posteriormente, esos indicadores fueron modificados a través de un Plan Particularizado de Desarrollo. La nueva iniciativa propone intervenir exclusivamente sobre las parcelas correspondientes a la Canchita de los Bomberos, sin alterar la regulación de otros sectores alcanzados por aquel plan.

“Estamos recuperando una decisión que Mar del Plata ya había tomado: preservar este sector como espacio abierto y comunitario. Y lo hacemos en una zona donde los espacios verdes son escasos. El frente costero Norte no tiene tantos espacios verdes; desde Plaza España a Parque Camet, son los únicos lugares para los vecinos. Entonces la Canchita de Bomberos cumple una función muy importante”, sostuvo el senador.

El segundo proyecto propone declarar al predio sitio de Interés Patrimonial en las categorías histórico-simbólico-social y ambiental, incorporando una dimensión poco conocida de su historia.

En ese lugar funcionó durante las primeras décadas del siglo XX el denominado Solárium de los Niños, destinado al tratamiento mediante helioterapia y aire marino de niños de bajos recursos afectados por tuberculosis ósea y otras afecciones.

“La Canchita no es un terreno vacío. Tiene historia, tiene identidad y, sobre todo, tiene una comunidad que la siente propia. Preservarla significa cuidar parte de la memoria de Mar del Plata y, al mismo tiempo, pensar en la ciudad que queremos dejar hacia adelante”, afirmó Abad.

La iniciativa establece además la incorporación del sitio a los registros municipales de bienes de interés patrimonial, la notificación a la Agencia de Administración de Bienes del Estado y la instalación de señalización que permita recuperar y difundir su historia.

Un proyecto nacional y una decisión local

El proyecto presentado por Abad en el Senado busca que el Estado nacional ceda gratuitamente el inmueble a General Pueyrredon para garantizar su utilización pública. Las iniciativas que ahora serán impulsadas en el Concejo Deliberante apuntan a complementar ese proceso desde las competencias municipales de ordenamiento territorial y preservación patrimonial.

“Queremos resolver las dos cuestiones: que el predio pase a manos de Mar del Plata y que quede protegido para las próximas generaciones. La ciudad necesita más espacios verdes, más lugares de encuentro y más ámbitos para el deporte y la vida comunitaria. Defender la Canchita es defender ese modelo de ciudad”, concluyó Abad.