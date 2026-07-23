Katopodis se comprometió con la familia de Ana a "trabajar rápidamente" en un proyecto para transformar la ruta 88 en autovía

Anita Peralta murió cuatro días después en el Higa a raíz del accidente sufrido el domingo 12 de julio en la ruta 88.

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, anunció que el gobierno provincial elaborará un proyecto para transformar en autovía la ruta 88, que une Mar del Plata con Necochea, un trayecto de 125 kilómetros con alta incidencia de incidentes viales cuya mejora es reclamada hace largo tiempo.

El funcionario lo anunció durante una entrevista con el medio local Ecos Diarios, luego de reunirse con la madre de Ana Peralta Rondanina, la adolescente de 15 años que murió en el accidente entre un camión y el remís en el que viajaba en la ruta mencionada.

"Hace unos minutos estuve con la mamá de Ana. Ella me pidió una entrevista y, por supuesto, coordinamos rápidamente para encontrarnos. Conocía el caso, muy triste y muy doloroso, desde que ocurrió", expresó.

La muerte de Anita Peralta reavivó un histórico pedido para transformar la ruta 88 en autovía.

Además, reveló que a Andrea Rondanina le manifestó "la posibilidad de dar un primer paso", que es "tener un proyecto que sea viable para la doble vía de la ruta 88", confirmando la iniciativa para concretar el pedido tanto de necochenses como marplatenses.

Producto de la colisión, murieron el remisero Santiago Irigoyen y la joven deportista de Once Unidos, mientras que el conductor del camión y las otras dos pasajeras, una mujer de 68 años y otra adolescente de 15, sufrieron heridas.

Aunque el ministro reconoció que transformar la ruta en autovía es una obra “compleja” y que aún se encuentra en un estado incipiente, precisó que para su avance es necesario un proyecto técnico, que servirá para conseguir el financiamiento de los trabajos.

Katopodis presentó los avances de la obra de construcción de una nueva estación transformadora de línea de alta tensión en Quequén.

"No hay ninguna posibilidad de que podamos financiar una obra si no tenemos ese proyecto. Mi compromiso con la familia de Ana fue trabajar rápidamente, a contrarreloj, para tener un proyecto para la autovía entre Necochea y Mar del Plata, como existe en otros lugares", sostuvo.

"Es un proyecto complejo y costoso, pero nos vamos a abocar fuertemente a tenerlo técnicamente elaborado para después buscar la posibilidad de financiarlo o incluso ejecutarlo por etapas", explicó Katopodis, que no confirmó la obra, porque consideró que de hacerlo "estaría mintiendo".

Por último, si bien destacó que la ruta 88 presenta un buen estado de la carpeta asfáltica, admitió que el incremento permanente del tránsito, especialmente el vinculado al movimiento portuario, hace necesario pensar en una infraestructura de otra escala.