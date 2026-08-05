Advierten que la reforma a la Ley de Tierras facilitaría la extranjerización: "Es un problema de soberanía nacional"

Desde el Observatorio de Tierras de la UBA advierten sobre los riesgos de eliminar los límites a la extranjerización.

La reforma de la Ley de Tierras volvió a instalarse en la agenda política, después de que el gobierno nacional enviara al Congreso un proyecto con el que busca eliminar las restricciones vigentes a los grandes capitales extranjeros para la adquisición de tierras en Argentina .

El Observatorio de Tierras, integrado por investigadores del Programa de Investigaciones sobre Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), viene desarrollando un trabajo de relevamiento y difusión sobre el fenómeno de la extranjerización de tierras en nuestro país.

En diálogo con Extra FM 102.1, una de las integrantes del Observatorio, Gabriela Elías, explicó que el espacio surgió a fines del 2025 como respuesta a las primeras manifestaciones del oficialismo sobre la intención de derogar la ley: "El objetivo fue visibilizar el fenómeno y aportar herramientas para una discusión que sabíamos que se iba a dar".

Según la investigadora, uno de los principales logros del trabajo de los últimos meses fue instalar el tema en la conversación pública. "Nos sorprendió muchísimo la repercusión. La idea siempre fue poner el tema en agenda, pero ver que la ciudadanía empezó a discutirlo y a utilizar las herramientas que desarrollamos fue muy positivo", afirmó Elías.

Qué propone la reforma de la Ley de Tierras

La Ley de Tierras sancionada en el 2011 establece límites a la adquisición de tierras por parte de grandes capitales extranjeros, empresas y Estados extranjeros. Entre otras disposiciones, fija un máximo del 15% de tierras rurales en manos extranjeras a nivel nacional, provincial y departamental; impide que una misma nacionalidad concentre más del 30% de ese porcentaje y establece un tope de mil hectáreas en zona núcleo o su equivalente para un mismo propietario.

Según Elías, el proyecto de reforma impulsado por el oficialismo eliminaría esas restricciones. "La ley no está pensada para impedir que una persona extranjera venga a vivir y trabajar al país. Está dirigida a regular la compra de tierras por parte de grandes grupos económicos y Estados extranjeros", aclaró.

De acuerdo a datos del Observatorio, actualmente el porcentaje de tierras extranjerizadas a nivel nacional ronda el 5%, pero advirtió que existen importantes diferencias territoriales. "Tenemos 36 departamentos donde se supera el límite previsto por la ley y cuatro departamentos donde más del 50% de las tierras están extranjerizadas", indicó la investigadora. Aunque el promedio nacional no refleja un incumplimiento generalizado, sostuvo que esos casos muestran situaciones de fuerte concentración que justifican abrir el debate.

Además, remarcó que la discusión excede la cuestión de la propiedad privada y que abarca la soberanía nacional, el acceso a los recursos naturales y el modelo de desarrollo económico. "Estamos hablando de recursos estratégicos, de reservas de agua y también de quiénes podrán acceder a la tierra para producir en el futuro", sentenció.

Argentina no está en venta

Desde el Observatorio también destacan el creciente involucramiento de la sociedad en el debate. A través de un mapa interactivo sobre extranjerización de tierras y de la difusión en redes sociales, el equipo observó una participación cada vez mayor, de ciudadanos interesados en conocer la situación en cada una de sus localidades.

"Es muy sano para el ejercicio democrático que la ciudadanía tenga herramientas para discutir estos temas y pueda sacar sus propias conclusiones", expresó Elías. En esa línea, llamó a evitar que la discusión quede atravesada únicamente por la polarización política. "La extranjerización de tierras es un problema histórico. No se trata de partidizar el debate, sino de entender que estamos hablando de soberanía nacional y de desarrollo nacional", afirmó.

De cara a la movilización convocada para acompañar el tratamiento legislativo, la investigadora manifestó expectativas de una amplia participación en distintos puntos del país. "Esperamos una movilización masiva. En muchas provincias ya se están organizando banderazos, intervenciones y distintas formas de convocatoria. Lo importante es que la sociedad pueda involucrarse porque, si esta ley se aprueba, las consecuencias serían muy difíciles de revertir", advirtió.

Elías también valoró el apoyo que comenzó a recibir la campaña por parte de referentes culturales y artistas. Destacó la difusión Dolores Fonzi y de Lali Espósito, porque "más allá del cholulismo, lo importante es la enorme llegada que tienen las figuras públicas. Que compartan esta información permite que mucha más gente conozca el tema y participe de la discusión".