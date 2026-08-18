Baños, Wifi y descanso: repartidores de apps buscan crear centros de reaprovisionamiento en Mar del Plata

Deliveries de aplicaciones se concentraron este martes por la tarde en el centro de Mar del Plata para impulsar el proyecto de centros de reaprovisionamiento en espacios públicos.

De acuerdo al comunicado difundido por los repartidores locales, que se reunieron a las 16 en la Diagonal Pueyrredón y Belgrano, "son muchas las problemáticas que atraviesan en general", por lo que consideraron que "es hora de que, con la fuerza de los laburantes, empiece a tomar forma esta herramienta".

La iniciativa "daría lugar a mejoras edilicias, en las condiciones laborales y fundamentalmente en la calidad de vida de los cadetes", conforme al texto compartido.

Trabajadores de apps de delivery se reunieron para impulsar el proyecto de centros de reabastecimiento en espacios públicos.

Según explicó el secretario general del Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (Sicamm), Alan Veltri, esta iniciativa les daría "un lugar físico donde parar, cargar el teléfono, contar con conexión a Internet y acceso a baños", y su objetivo es "ordenar el sector y el tráfico".

En otro punto, con respecto a los recientes logros gremiales, destacó en diálogo con 0223 que consiguieron acuerdos con empresas y lograron registrar a los repartidores de plataformas, "dándoles una obra social y derechos básicos".

Los repartidores reclaman por lugares físicos para descansar y acceder a Internet y baños.

"Reclamamos un lugar físico. Una gran parte es padre de familia y necesitan condiciones básicas de trabajo", sintetizó el líder gremial.

Dentro de los reclamos del sector, figuran:

Ordenar y regular la actividad de las plataformas de delivery en General Pueyrredon.

la actividad de las plataformas de delivery en General Pueyrredon. Crear un registro municipal de plataformas y repartidores.

de plataformas y repartidores. Generar información y estadísticas para diseñar políticas públicas.

para diseñar políticas públicas. Mejorar la seguridad y las condiciones de trabajo de los repartidores.

de los repartidores. Crear espacios municipales de descanso y refugio en puntos estratégicos de la ciudad.

y refugio en puntos estratégicos de la ciudad. Promover la participación de trabajadores, empresas y universidades en el diseño y ampliación de estos espacios.

en el diseño y ampliación de estos espacios. Fortalecer la articulación público-privada para ampliar la red y facilitar elementos de seguridad .

Los centros de reaprovisionamiento que exigen los trabajadores son puntos logísticos o bases de descanso y abastecimiento. En ellos, recargan baterías, se conectan a wifi, usan baños o recogen pedidos de tiendas ocultas (dark stores) sin ocupar la vía pública de forma desordenada.