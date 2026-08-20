Un amigo: Simeone avaló los insultos de los hinchas del "Aleti" a Julián Álvarez

Atlético de Madrid debutó en LaLiga con victoria frente a Málaga. Un encuentro que no contó con la presencia de Julián Álvarez después de las declaraciones de Diego Pablo Simeone en la previa del encuentro alegando bajones físicos por parte del futbolista argentino. En medio del choque se dieron insultos hacia su figura por parte de un sector del estadio Metropolitano. El Cholo fue consultado por el tema después.

“Un sector de la afición ha tenido cánticos insultando a Julián Alvarez”, le marcaban a Simeone en una rueda de prensa donde buena parte de las consultas pasaban por el futuro del argentino y las reacciones populares de la afición en su contra. El Cholo fue tajante: “Muy respetuoso con nuestra gente”.

No han sido jornadas fáciles para el delantero de la Selección Argentina. Su deseo de marcharse al Barcelona de momento no se traduce en una oportunidad clara de llegar al conjunto culé. En Atlético de Madrid la postura alrededor de su futuro nunca ha cambiado e incluso en Cataluña ya llegan los primeros reportes oficiales que hablan de la necesidad de empezar a buscar alternativas.

Recordemos que Julián Alvarez tiene contrato hasta el año 2030 con el Atlético de Madrid. También que durante la Copa del Mundo manifestó su deseo de abandonar la entidad tras dos temporadas siendo dirigido por Diego Pablo Simeone. El Cholo analizó todo lo ocurrido en el último partido frente a Málaga y lo que puede pasar el día domingo frente al Villarreal, cuando se espera que el delantero pueda volver a la convocatoria.