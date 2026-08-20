"Los vamos a extrañar": una empleada anunció por altavoz el cierre de un famoso supermercado para siempre

El cierre definitivo del último Hipermercado Libertad ubicado en la localidad mendocina de Godoy Cruz generó momentos de profunda tristeza y angustia: “Los vamos a extrañar”. La histórica sucursal bajó sus persianas tras 26 años ininterrumpidos de actividad comercial dentro de la provincia. La clausura afectó de forma directa a 75 trabajadores que quedaron desempleados tras el fallido traspaso del establecimiento. De esta forma, concluyó la presencia operativa de la emblemática marca en el territorio nacional.

Cómo se produjo el cierre del Hipermercado Libertad

La emotiva despedida quedó registrada por los propios empleados y clientes que acudieron a presenciar los momentos finales del negocio. A través de los altavoces de la nave central, una de las trabajadoras transmitió el último mensaje institucional antes de interrumpir la atención: “Atención señores clientes, Hipermercado Libertad les agradece por estos 26 años compartidos, los vamos a extrañar y procedemos a nuestro cierre definitivo. Muchas gracias”. El anuncio detonó aplausos sostenidos y llantos generalizados entre el personal de caja y reposición.

El anuncio detonó llantos y aplausos.

Uno de los momentos más virales del cierre definitivo lo protagonizó Mariano Medrano, el operario encargado de efectuar el apagado general del tablero de luces. El trabajador recorrió las góndolas totalmente desvalijadas tras las semanas previas de liquidaciones agresivas de stock: “No se imaginan lo triste que es esta parte cuando te dicen que hay que apagar la luz y literalmente es así”. Las imágenes captadas con su teléfono celular reflejaron el impacto de la desocupación en la plantilla.

La compañía atravesó un proceso complejo de reestructuración corporativa luego de que el grupo salvadoreño Calleja tomara el control accionario e iniciara el desprendimiento de sus activos en el país. Si bien la firma concretó la venta de doce sucursales a la cadena La Anónima en distintas provincias, el predio mendocino no logró consolidar compradores integrales antes de la fecha límite fijada. Durante los meses previos, una treintena de dependientes optó por acogerse a esquemas de retiro voluntario.

En las semanas previas a la clausura del edificio, la sucursal remató el stock remanente con rebajas de hasta el 80% en productos de perfumería, indumentaria y bazar. En paralelo, representantes del Centro de Empleados de Comercio mantuvieron audiencias de negociación respecto de la liquidación de las indemnizaciones laborales. Tras la negativa gremial a cobrar las liquidaciones en cuotas, las partes continúan los reclamos legales. El cierre marca el fin definitivo de una era para la cadena en el mercado de grandes superficies.