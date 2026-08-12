Cierra una librería marplatense a un año de su apertura: "Fue muy difícil"

El comercio se ubica en el paseo comercial de la calle San Juan. Foto: 0223.

La difícil situación económica repercute en muchos circuitos comerciales y las librerías no quedan atrás: tanto libreros como distribuidoras han mostrado en los últimos meses un marcado retroceso en ventas y un aumento de materiales que empeora el panorama. En ese marco, un reconocido local de la calle San Juan anunció un imprevisto cierre.

"Ya no se vende lo mismo que antes", reconocieron.

Lo imprevisto corresponde a que la firma abrió su sucursal hace tan sólo un año. En julio de 2025 decidieron inaugurar "Cablán" librería en uno de los centros comerciales más concurridos, con opciones para todas las edades y necesidades.

El comercio se ubica en el paseo comercial de la calle San Juan.

"La verdad es que fue un año difícil para todos. Somos conscientes de la situación general y a nosotros también se nos hizo complicado, así que los dueños tomaron la decisión de mantener una sola sucursal para ver si funciona, sobre todo la de Güemes, porque esta zona está muy tranquila", reconoció Giovanna, una de las empleadas, en diálogo con 0223.

El pasado julio cumplieron un año pero el rubro no logró despegar. "La gente está buscando economizar un montón y este rubro no es de primera necesidad; salvo en marzo o fechas afines, no es algo que se venda tanto. El principio de año es prácticamente el único momento en el que se vende bien", sostuvo la trabajadora.

El rubro ya no tiene las mismas ventas que antes y sus responsables no tienen otro remedio que cerrar la sucursal.

La noticia sorprendió a muchos de los clientes y vecinos de la zona, luego de que descubrieran su cartel de cierre anunciado en la vidriera. Los productos serán ofrecidos con descuento durante algunos días hasta que se bajen las persianas.

El comercio había abierto sus puertas en julio de 2025.

las trabajadoras del local ya habían sido avisadas

Si bien la decisión es sorpresiva para muchos,: "Una chica quedó sin trabajo, pero quedamos con ella en que, si se llega a abrir otra sucursal, será la primera opción disponible. También va a cubrir vacaciones, así que vamos a seguir en contacto", contó la chica.