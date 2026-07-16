Cierra un histórico hotel de más de 30 años

La empresa propietaria ha anunciado que reubicará a los ocho empleados que trabajaban en el hotel en otras sucursales del holding.

El mundo de la hotelería se encuentra conmovido por el anuncio del cierre de un tradicional hotel después de más de 30 años de historia.

La decisión responde a la falta de rentabilidad del establecimiento.

Se trata del Hotel El Solar, un ícono de Bella Vista, Corrientes, que cerrará sus operaciones de manera definitiva este viernes tras casi tres décadas de funcionamiento. La decisión responde a la falta de rentabilidad del establecimiento, que no logró equilibrar sus ingresos con los costos fijos necesarios para su mantenimiento.

La empresa propietaria ha anunciado que reubicará a los ocho empleados que trabajaban en el hotel en otras sucursales del holding ubicadas en Corrientes, Entre Ríos y distintas provincias del Nordeste Argentino. Esta reubicación estará sujeta a la disponibilidad de vacantes y a la voluntad de los trabajadores para trasladarse.

La empresa propietaria ha anunciado que reubicará a los ocho empleados que trabajaban en el hotel en otras sucursales del holding

A pesar de que el hotel alcanzó una ocupación completa durante un fin de semana largo gracias a un evento deportivo, el resto del año registraba números negativos. La caída en el flujo de turistas y viajeros de negocios, junto con el elevado costo de mantenimiento, hicieron insostenible la operación sin subsidios de otras áreas del grupo empresarial.

El cierre del Hotel El Solar ha generado gran conmoción en la comunidad de Bella Vista, ya que este espacio era un punto de encuentro para reuniones familiares y eventos sociales, acumulando numerosos recuerdos para sus habitantes. Esta situación se enmarca en una tendencia regional, donde otros hoteles emblemáticos también están cerrando sus puertas, lo que pone en alerta al sector turístico local.

La firma ya notificó a sus proveedores y comenzó con los trámites administrativos para el cierre. Por el momento, no hay información clara sobre el futuro del edificio que albergó al hotel. Los trabajadores aguardan definiciones sobre su continuidad laboral, la cual dependerá de las oportunidades de empleo en otras unidades y de la aceptación de traslados fuera de Bella Vista.