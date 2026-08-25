Advierten por el impacto de los discursos antivacuna y llaman a reforzar la prevención

En medio de una campaña para reforzar la vacunación, desde el Municipio remarcaron la importancia de mantener al día el calendario y alertaron sobre el avance de los discursos que ponen en duda la efectividad de las vacunas. El tema también fue abordado por el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, que advirtió sobre el crecimiento de las estrategias de desinformación.

La directora de Salud del Municipio, Verónica Palmiciano, sostuvo que las vacunas continúan siendo una herramienta fundamental para la protección individual y colectiva. “Lo peor que nos puede pasar es que no sea un tema”, señaló en Extra (102.1), al remarcar que muchas familias pueden postergar una aplicación y finalmente olvidarla.

El Municipio reforzó el llamado a completar los esquemas de vacunación

En ese sentido, explicó que las vacunas están disponibles en los centros de salud y recomendó a las familias acercarse con la libreta de vacunación para revisar si tienen las dosis correspondientes. También destacó la importancia de que los bebés cumplan con sus controles y que las embarazadas reciban las vacunas indicadas durante la gestación.

Vacunación en Mar del Plata: el fuerte llamado de Salud y la advertencia contra la desinformación

La advertencia coincide con un informe difundido por el Colegio de Médicos bonaerense, que puso el foco en la sofisticación de los discursos antivacunas y en su capacidad para aprovechar el miedo, la incertidumbre y la desinformación para generar dudas sobre la inmunización.

El documento incorpora el concepto de “prebunking” o inmunización informativa preventiva, una estrategia que busca brindar herramientas a las personas antes de que sean expuestas a contenidos engañosos. La idea es anticiparse a los principales argumentos utilizados para cuestionar las vacunas y fortalecer la capacidad de la población para identificar información falsa.

Advierten sobre el impacto de la desinformación en las decisiones de las familias

Palmiciano también cuestionó la utilización de casos individuales para poner en duda la vacunación. “Siempre para los que estamos en la ciencia y estudiamos y buscamos el bien común sabemos que la realidad está en la inmunización”, afirmó, y remarcó el rol de los profesionales de la salud para despejar dudas con información confiable.

La funcionaria destacó además el impacto que tuvieron distintas vacunas en la reducción de enfermedades respiratorias y recordó que patologías como tétanos, coqueluche y otras enfermedades prevenibles continúan siendo un riesgo cuando las coberturas de inmunización disminuyen.

El Colegio de Médicos alertó por el crecimiento de los discursos antivacuna

En cuanto a la vacuna contra el Covid, la funcionaria señaló que continúa incluida en el calendario y que existe una recomendación anual, especialmente relevante para personas mayores y quienes presentan factores de riesgo. Las dosis, indicó, están disponibles en los centros de salud.

Desde el Colegio de Médicos plantearon que los profesionales deben escuchar las dudas de los pacientes con empatía, pero sin validar afirmaciones falsas, y recomendar fuentes confiables. El objetivo es que la prevención no se limite a aplicar una vacuna, sino que también alcance al terreno de la información y la confianza.

La vacunación contra el Covid continúa recomendada de manera anual

Por eso, tanto desde el ámbito médico como desde Salud municipal insistieron en una misma premisa: revisar el calendario de vacunación, consultar ante cualquier duda y evitar postergar las dosis, especialmente cuando se trata de niños, embarazadas, adultos mayores y personas que integran grupos de riesgo.