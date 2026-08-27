Prestadores de discapacidad denuncian un “corte total de la cadena de pagos”

Los prestadores de servicios para personas con discapacidad volvieron a manifestarse este jueves en Mar del Plata ante la falta de pago de prestaciones realizadas durante los últimos meses. Según denunciaron, la situación afecta a trabajadores de distintos puntos del país y en la ciudad alcanzaría a más de 700 trabajadores.

Jesica Machado, presidenta de Aspredis, explicó en diálogo con 0223 que la protesta se debe a un “corte total de la cadena de pagos” y advirtió que los trabajadores están “sin cobrar” por prestaciones que ya realizaron durante mayo y junio. “El Gobierno no da ninguna comunicación al respecto; hay silencio total”, señaló.

La problemática alcanza a distintos sectores vinculados con la atención de personas con discapacidad. “En realidad estamos todos: prestadores de servicios, transportistas, centros de día, centros educativos terapéuticos”, explicó Machado, quien remarcó que el mecanismo de pago “está siendo afectado en su totalidad”.

En Mar del Plata, estimó que son más de 700 los prestadores afectados, aunque aclaró que se trata de “una problemática del país, no solo a nivel local”, lo que, según consideró, “lo agrava aún más”.

Prestadores le reclaman respuestas al Gobierno

Desde el sector aseguran que realizaron distintos pedidos para conocer los motivos por los cuales los fondos no están llegando a los prestadores, pero hasta el momento no obtuvieron información oficial.

“Ni por los canales que habitualmente utilizan, ni a través de los emails que hemos mandado como asociación”, sostuvo Machado, quien reclamó que les expliquen “por qué el dinero no está siendo girado a los prestadores”.

La referente recordó que un escenario similar ya se había registrado en 2022. “Ahora está volviendo a pasar y la falta de comunicación es tan grande que nos preocupa”, afirmó.

Machado también apuntó contra los funcionarios y dirigentes políticos por la falta de acompañamiento al reclamo. “La comunidad nos apoya, pero está muy cansada porque todos sufrimos problemas económicos y el Estado no nos acompaña, los políticos no nos acompañan”, manifestó.

En particular, cuestionó la actitud de los representantes locales y aseguró que “los políticos locales nos sacan fotos desde las ventanas, pero no bajan a dar la cara como sí lo hacían cuando estaban en campaña política”.

Los prestadores reclaman que se regularice la cadena de pagos y, principalmente, que el Gobierno brinde información concreta sobre cuándo se abonarán las prestaciones adeudadas.