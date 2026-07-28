Día Mundial contra la Hepatitis: realizan testeos gratuitos y llaman a reforzar la prevención

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora cada 28 de julio, la Secretaría de Salud de la Municipalidad de General Pueyrredon realizó una jornada de prevención en el playón de la Iglesia Catedral con asesoramiento, vacunación contra la hepatitis B y testeos gratuitos para hepatitis C.

La hepatóloga del CEMA, Claudia D'Amico, explicó en diálogo con 0223 que estas actividades se desarrollan de manera ininterrumpida desde hace más de una década. "Como desde hace más de 15 años aprovechamos para concientizar sobre los tipos de hepatitis, su prevención, el testeo para el diagnóstico temprano y los tratamientos o esquemas de vacunación disponibles", señaló.

La especialista remarcó que existen distintos tipos de hepatitis y que se diferencian principalmente por su forma de transmisión. "La clasificación por letras, de la A a la E, se debe a la forma de contagio. Luego, la evolución de la enfermedad varía en cada persona; algunas formas se curan solas y otras no", explicó.

En ese sentido, detalló las características de las variantes más frecuentes. Sobre la hepatitis A, indicó que "se contagia por agua o alimentos contaminados" y recordó que desde 2005 cuenta con una vacuna incorporada al Calendario Nacional. Respecto de la hepatitis B, señaló que "se transmite por vía sexual o por contacto con sangre, similar al VIH" y destacó que existe una vacuna gratuita de tres dosis que puede aplicarse sin orden médica.

El Municipio realizó una jornada de testeos gratis frente a la Catedral y promovió la detección temprana a partir de las consultas médicas.

Sin embargo, hizo especial énfasis en la hepatitis C por su evolución silenciosa. "Una persona puede convivir con el virus durante años sin saberlo hasta que la enfermedad avanza, algo que buscamos evitar", afirmó. Y agregó una buena noticia: "No tiene vacuna, pero actualmente cuenta con un tratamiento curativo".

Consultada sobre cuál de las variantes suele generar las complicaciones más graves, D'Amico explicó que "la hepatitis B se resuelve espontáneamente en un 70% de los casos, aunque un porcentaje menor puede volverse crónico". En cambio, advirtió que "la hepatitis C se cronifica en casi el 90% de los casos; solo un 10% se cura sola y, de no tratarse a tiempo, puede derivar en una cirrosis con el paso de los años".

La médica también consideró que aún existe un importante desconocimiento sobre la enfermedad. "En general se habla de 'la hepatitis' como una sola entidad, pero técnicamente es cualquier inflamación de las células del hígado, provocada por virus, alcohol, medicamentos u otras causas", explicó. Además, sostuvo que "la hepatitis C es de las menos conocidas, por lo que instamos constantemente a los profesionales de la salud a que incluyan su testeo dentro de las rutinas de laboratorio".

En cuanto a la campaña, informó que la jornada frente a la Catedral se desarrolló hasta las 12:30 y anunció la continuidad de las actividades. "El miércoles y jueves estaremos atendiendo en el CEMA de 9:00 a 13:00", precisó, donde continuarán realizándose testeos y acciones de prevención destinadas a la comunidad.