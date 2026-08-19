Preocupación por un caso de mononucleosis en una escuela primaria

Se registró un caso de mononucleosis en una escuela de Camet Norte. Foto: ilustrativa.

Hay preocupación en la comunidad educativa de Mar Chiquita luego que se diera a conocer un caso de mononucleosis en la Escuela Primaria Nº 30 de Camet Norte.

A través de las redes sociales, madres y padres expresaron su malestar en la forma en que desde la institución comunicaron la situación a "última hora" del lunes feriado.

Los padres advirtieron que desde la institución aclararon que se iba a realizar una desinfección (aunque sin fecha exacta) y recomendaron estar atentos a cualquier cambio en la salud de los chicos. Como medida preventiva, se reforzarían las medidas de higiene y ventilación de las aulas. Además de aconsejar no compartir botellas, vasos ni utensilios.

La mononucleosis infecciosa se trata de una enfermedad contagiosa producida por el virus de la familia del herpes

Ayer martes, las autoridades de la Escuela N° 30 afirmaron que se articularon las acciones correspondientes con la Secretaría de Salud de Mar Chiquita y que los alumnos recibieron una secuencia didáctica para trabajar institucionalmente el cuidado.

Recomendaciones del Ministerio de Salud

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informaron que la Mononucleosis es una infección causada por lo general por el virus de Epstein-Barr y se disemina a través de la saliva (llamada "enfermedad del beso"), contactos íntimos y prolongados, o por estornudos, tos y compartir utensilios. Ocurre con mayor frecuencia en adolescentes y adultos jóvenes (de 15 a 17 años), aunque puede presentarse a cualquier edad.

Síntomas: Fiebre, dolor de garganta y ganglios linfáticos inflamados.

Medidas preventivas: Evitar compartir cubiertos, sorbetes, bombillas, vasos, bebidas o comida si se sospecha afectación. Lavarse bien las manos con agua y jabón. Se recomienda que las embarazadas en su primer trimestre de gestación no permanezcan en contacto con ambientes físicos donde estén ocurriendo casos.

Tratamiento: La mayoría mejora en 2 a 4 semanas (pudiendo persistir cansancio algunos meses). El tratamiento se enfoca en mejorar los síntomas e incluye analgésicos y antitérmicos para la fiebre, colutorios, abundantes líquidos, reposo, evitar la automedicación e ingerir alimentos ricos en Vitamina C (verduras de hoja y cítricos).

La mononucleosis es común en adolescentes y adultos jóvenes.

Qué es lo que debe hacer la escuela:

• Las personas afectadas no deberán acudir a la escuela hasta que el médico de cabecera justifique el alta correspondiente. No se realiza profilaxis a contactos convivientes, escolares o laborales.

• Reforzar las medidas higiénico-sanitarias ambientales y personales con solución de lavandina al 5% (100 ml cada 10 litros de agua) o alcohol al 70%.

• El establecimiento educativo no se cierra bajo ninguna circunstancia, debiendo permanecer abierto para controlar el ausentismo e impartir medidas higiénico-sanitarias.