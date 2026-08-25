Fiebre de cumbia en Mar del Plata: The La Planta llega con una noche a puro baile

Mar del Plata se prepara para una noche de música, baile y cumbia con la llegada de The La Planta, una de las bandas uruguayas que logró convertirse en uno de los fenómenos más escuchados de la escena regional.

El grupo se presentará este sábado 29 de agosto en Ciudad Cultural Brewhouse Puerto, ubicado en Diagonal Garibaldi 4830, como parte de Feliz Fest.

Liderada por Nicolás Choca, oriundo de Melo, Uruguay, The La Planta comenzó su recorrido en 2014 y, con el paso de los años, se transformó en uno de los nombres fuertes de la cumbia uruguaya.

El proyecto consiguió instalar varios de sus temas entre los infaltables de las pistas, con canciones como “Universo paralelo”, “Pa’ romper la discoteka”, “Barrio prendido” y “Ojitos chiquititos”, además del remix de este último, que amplificó todavía más su llegada a distintos públicos.

Actualmente, la banda supera los 4,1 millones de oyentes mensuales en Spotify y cuenta con colaboraciones junto a artistas como Luciano Pereyra, Daniel Agostini y Agrupación Marilyn, entre otros referentes de la música popular.

Después de la pandemia, The La Planta profundizó su desembarco en Argentina y comenzó una etapa de fuerte crecimiento dentro de la escena local. Uno de los grandes hitos de ese recorrido fue “Hoy”, la colaboración junto a Valentino Merlo que se convirtió en un verdadero fenómeno digital.

En los últimos años, The La Planta también formó parte de festivales como America Rockstars, sumó nuevas colaboraciones y continuó expandiendo su presencia en la escena musical regional.

Con una propuesta que combina cumbia, canciones populares y una fuerte conexión con el público, The La Planta llega a Ciudad Cultural Brewhouse Puerto para una noche pensada para cantar y bailar de principio a fin. Entradas anticipadas en cultutickets.com.