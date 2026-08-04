Mar del Plata y un jolgorio sin igual: calle, calidad y conga en una fecha imperdible de BrewHouse

La cita es el sábado en Brewhouse Puerto.

Mar del Rap vuelve a Brewhouse (Diagonal Garibaldi 4800) para una nueva edición de El Jolgorio, este sábado. Esta vez, la noche arranca con rap y termina con cumbia en el puerto.

La cita es el sábado en Brewhouse

El escenario de la ciudad cultural recibe a Malandro de América para el show principal, acompañado por los openings de Picky Fresco, 3228, FAM, NSC Crew y Ghetto Dreams.

En las bandejas, "El más berraco" va a ser el encargado de ponerle música a la noche con un terrible djset y, después de las 00, cambia el juego: el puerto se convierte en pista de cumbia con Meta Guacha, dando comienzo al After Show.

La cita es el sábado en Brewhouse

Es una noche pensada para cruzarse, escuchar música, descubrir artistas y terminar todos en el mismo lugar: el pogo Mar del Rap sigue haciendo crecer la cultura urbana desde Mar del Plata, una fecha a la vez.

Las entradas se encuentran en venta por sistema Cultutickets