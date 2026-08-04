Mar del Plata y un jolgorio sin igual: calle, calidad y conga en una fecha imperdible de BrewHouse
El escenario de la ciudad cultural recibe a Malandro de América para el show principal, acompañado por los openings de Picky Fresco, 3228, FAM, NSC Crew y Ghetto Dreams.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Rap vuelve a Brewhouse (Diagonal Garibaldi 4800) para una nueva edición de El Jolgorio, este sábado. Esta vez, la noche arranca con rap y termina con cumbia en el puerto.
El escenario de la ciudad cultural recibe a Malandro de América para el show principal, acompañado por los openings de Picky Fresco, 3228, FAM, NSC Crew y Ghetto Dreams.
En las bandejas, "El más berraco" va a ser el encargado de ponerle música a la noche con un terrible djset y, después de las 00, cambia el juego: el puerto se convierte en pista de cumbia con Meta Guacha, dando comienzo al After Show.
Es una noche pensada para cruzarse, escuchar música, descubrir artistas y terminar todos en el mismo lugar: el pogo Mar del Rap sigue haciendo crecer la cultura urbana desde Mar del Plata, una fecha a la vez.
Las entradas se encuentran en venta por sistema Cultutickets
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