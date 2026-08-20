La Grecia y Mala Sangre, en una doble fecha gratuita imperdible

Bewhouse cierra el fin de semana con una doble fecha gratuita en la ciudad cultural ubicada en Diagonal Garibaldi al 4800 este sábado 22 de agosto. A las 21 subirá al escenario La Grecia y, a su término, llegará el mejor tributo a los redondos con Mala Sangre.

La banda se presenta a las 20

La Grecia es una banda de rock nacida en 2022 en Buenos Aires. Está formada por Martín “Chino” Benítez (voz), Dylan Sorokin (guitarra), Benjamín Puelles (guitarra), Joaquín Wittenstein (bajo) y Valentino Wengrovski (batería).

La banda construye un sonido crudo, directo y potente, con guitarras al frente y una puesta en escena marcada por la intensidad, el agite y la conexión constante con el público. En poco tiempo, La Grecia logró posicionarse dentro de una nueva generación de bandas que recuperan el espíritu clásico del rock desde una identidad propia y contemporánea.

La banda es la encargada del post show

Mala Sangre, en tanto, será la encargada del post show a las 23. Si sos fan de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, no te podés perder esta noche homenaje junto a Mala Sangre, reviviendo los clásicos de una de las bandas más importantes del rock argentino.

La fecha es apta para mayores de 18 años y si bien las entradas son gratuitas, debe realizarse una reserva previa por sistema cultutickets para ambas presentaciones.