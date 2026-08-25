Ingresó a la pista de turf para festejar el triunfo de su caballo y fue atropellado por otro: quedó grabado

Un hombre fue atropellado por un caballo después de una carrera que se llevó adelante en el Hipódromo de Camba Paso, en la ciudad entrerriana de Concordia. Se trata de Hugo Quiroz, quien es propietario de "Maníaco", el ejemplar que resultó ganador.

Quiroz quiso acercarse a festejar junto al caballo, pero lo hizo antes de que los demás competidores terminaran el recorrido, por lo cual fue atropellado por otro equino.

El incidente quedó registrado en videos que hicieron los espectadores de la carrera. Allí se puede ver cómo ni bien "Maníaco" triunfa, el hombre sale corriendo hacia la pista para celebrar.

Inmediatamente, otro caballo que todavía se encontraba en carrera avanzó por el sector y lo embistió de manera violenta, sin que el jinete pudiera hacer algo para evitar el impacto.





Un triunfo teñido de dolor

A raíz del golpe, Quiroz sufrió una fractura de fémur, una lesión en la rodilla y traumatismos en la zona lumbar. El hombre recibió asistencia en el lugar y luego fue trasladado a un centro de salud donde quedó internado.

Afortunadamente, se informó que pese a las fracturas sufridas se encontraba fuera de peligro. El video de la secuencia completa no tardó en viralizarse en las redes sociales.