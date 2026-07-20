Chocaron dos autos en pleno centro y uno de los vehículos atropelló a un adolescente

El siniestro ocurrió este lunes a la tarde en Catamarca y Moreno.

Un preocupante accidente se registró en la tarde de este lunes en el centro de Mar del Plata, cuando chocaron dos autos y uno de los vehículos atropelló a un adolescente. Tanto el peatón como uno de los conductores debieron ser trasladados de urgencia.

El lamentable episodio ocurrió pasado el mediodía en la intersección de Catamarca y Moreno, donde por motivos que son materia de investigación colisionaron un Nissan y un Peugeot 206 y uno de los rodados embistió a un menor de 15 años que cruzaba la calle.

Según informaron fuentes hospitalarias a 0223, uno de los automovilistas y el joven sufrieron un traumatismo de cráneo grave con pérdida de conocimiento y politraumatismos, por lo que fueron trasladados en código rojo.

El menor y el conductor recibieron las primeras atenciones médicas por personal del Same y en dos ambulancias diferentes debieron ser remitidos a la Clínica Colón y al Hospital Interzonal General der Agudos (Higa), respectivamente.