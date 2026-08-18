La víctima tendría alrededor de 45 años y se investigan las circunstancias del episodio.

Un hombre murió trágicamente este martes al mediodía luego de ser arrollado por una formación ferroviaria en la intersección de la avenida Colombia y las vías.

Según consignó el medio La Revista Digital, la víctima tenía alrededor de 45 años, aunque por respeto a su familia y allegados no trascendieron mayores datos sobre su identidad.

Murió un hombre tras ser arrollado por el tren en el cruce con la avenida Colombia.

Debido al siniestro que conmueve a Chascomús, se desplegó un operativo de emergencia en el lugar, mientras las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Por el momento, la investigación se encuentra en desarrollo y no se descarta ninguna hipótesis.

El accidente se registró sobre el cruce del tren y la avenida Colombia, a escasos metros de la calle Carlos Pellegrini y a cerca de ocho cuadras de la autovía 2.