El dólar no encuentra techo y se consolida arriba de los $1.500

El dólar mayorista no encuentra techo y volvió a subir por quinta vez en seis ruedas, pese a la intervención oficial. Este martes 25 de agosto se consolidó por encima de la barrera de los $1.500, un nivel que durante las últimas semanas había funcionado como una referencia informal para el mercado.

La divisa oficial subió $1,50 y cerró a $1.511,50, y marcó un nuevo récord nominal. De esa manera, se ubicó a 23,92% del techo de la banda, que hoy es de $1.873,08.

El mayorista se consolidó por encima de los 1.500

El dólar oficial minorista cerró a $1.480 para la compra y a $1.530 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.529,93 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

Durante las últimas semanas, el mercado había detectado distintas señales de intervención oficial para evitar que el mayorista superara los $1.500.

El dólar CCL cerró a $1.601,19 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.9%. El dólar MEP cerró a $1.538,71 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.989. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.595,70.