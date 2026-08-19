El dólar mayorista se contiene por debajo de los $1.500: a cuánto cerró este miércoles

El dólar mayorista cerró este miércoles 19 de agosto nuevamente cerca de los $1.500, un nivel que se convirtió en una referencia clave para el mercado durante las últimas semanas.

El tipo de cambio mayorista subió $2 hasta los $1.497, apenas por debajo de la barrera de los $1.500, y queda un 24,7% por debajo del techo formal de la banda cambiaria, que este martes se ubicó en $1.866,27.

El dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

El dólar oficial minorista cerró a $1.465 para la compra y a $1.515 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.517,54 para la venta.

Por su parte, el dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

El mayorista cerró en $1.497 y el mercado sigue de cerca las intervenciones del Banco Central y el Tesoro

El dólar CCL opera a $1.578,44 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.4%. El dólar MEP opera a $1.522,47 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.969,50. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.582,95.