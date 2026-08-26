Golpeó a la pareja e intentó que no pudiera avisar a la policía

Un llamado al 911 que alertó sobre un hecho de violencia de género en una casa del barrio Fray Luis Beltrán terminó con la aprehensión de un sujeto de 54 años y la atención medica de una mujer.

El procedimiento se inició alrededor de las cuatro de la madrugada cuando los efectivos del Comando de Patrullas Norte arribaron al domicilio en cuestión: allí no lograron inicialmente establecer contacto con los moradores.

Luego de permanecer en las inmediaciones, escucharon un fuerte golpe y observaron que una mujer de 37 años se asomó por la puerta principal de la vivienda y solicitó ayuda.

Ante esta situación, se solicito apoyo a otro móvil policial y los efectivos ingresaron al inmueble, donde encontraron a la mujer junto a un hombre en aparente estado de ebriedad.

La mujer manifestó que se encontraba celebrando el cumpleaños de su pareja, ambos consumiendo bebidas alcohólicas, cuando este comenzó a comportarse de manera hostil y a recriminarle una supuesta relación con un vecino.

Según el relato de la víctima, el hombre la habría sujetado fuertemente de los brazos y posteriormente la habría golpeado en el rostro. La mujer logro comunicarse con el 911 y, al momento del arribo policial, el agresor le tapó la boca para que no solicitara auxilio.

La victima fue trasladada por personal policial a un centro de salud de atención primaria de Santa Clara del Mar donde constataron que la mujer presentaba escoriaciones de vieja data y hematomas recientes, compatibles con las circunstancias denunciadas.

El fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso iniciar actuaciones bajo caratula lesiones agravadas por mediar violencia de género y su traslado a Tribunales para prestar declaración.