Detuvieron a un hombre acusado de golpear a su expareja y entrar por la fuerza a su casa

Un hombre de 28 años fue aprehendido durante las últimas horas acusado de agredir a su expareja y entrar por la fuerza a su domicilio, en el barrio El Progreso.







El hecho ocurrió cuando personal del Comando de Patrullas acudió a la vivienda de la mujer, de 33 años, luego de que se registrara un conflicto en el lugar. Según se pudo establecer, el acusado habría ingresado por la fuerza al domicilio y comenzó a discutir con su expareja por problemas de convivencia.







En medio de la discusión, el hombre habría golpeado a la mujer con puños en el rostro y distintas partes del cuerpo, provocándole lesiones leves. La víctima no requirió asistencia médica.





Tras la intervención policial, el hombre fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso actuaciones por lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y violación de domicilio.

Por disposición de la Fiscalía, el acusado fue trasladado a la Unidad Penal N.º 44 de Batán.