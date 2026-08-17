Casi la mitad de los delitos contra las personas son por violencia de género o familiar

El 68 por ciento de las víctimas de algún tipo de violencia fueron mujeres.

El Centro de Procesamiento y Análisis de Información Delictiva (Cepaid) registró entre abril y junio 2988 delitos y contravenciones contra las personas, lo que significa un promedio de 32 por día y significó una disminución del 15 por ciento comparado con el primer trimestre del año.

De esas casi tres mil denuncias, 1266 corresponden a violencia familiar o de género, 524 a amenazas, 517 a lesiones y 240 por lesiones culposas o accidentes. Comparado con el mismo trimestre del 2025, la cifra prácticamente se repite, ya que se había registrado 2993 denuncias.

El registro está compuesto por un 42 por ciento de denuncias por violencia familiar o de género, un 17 por ciento por lesiones y otro 17 por amenazas. Según el informe publicado en las últimas horas, las últimas dos categorías pueden incluir también hechos que se refieran a situaciones de violencia familiar, al igual que las denuncias por abuso sexual.

Un total de 311 denuncias tuvieron a mujeres como víctimas.

El 68 por ciento de las víctimas de algún tipo de violencia fueron mujeres, el 31 por ciento varones y en el 1 por ciento restante no se brindaron datos. De las víctimas femeninas, los rangos de 26-35 años y 36-45 años reúnen el 51 por ciento del total del género, tal como sucedió en el primer trimestre de 2026 y el cuatro trimestre de 2025: entre los varones de esos mismos rangos suman el 48 por ciento.

De las 517 denuncias por lesiones –lo que significa un 21 por ciento menos que el primer trimestre-, un total de 311 tuvieron a mujeres como víctimas. En el 98 por ciento de los casos (505), la instrucción penal preparatoria se calificó como lesiones leves y las restantes como lesiones graves.

Las denuncias por lesiones no muestran un día de la semana ni un momento de la jornada como el más destacado, aunque el análisis por hora refleja que el pico máximo se dio entre las 13 y las 14, y las 16 y las 18.

En cuanto a las zonas “calientes”, en el período analizado se destacan las comprendidas por Brown, Diagonal Alberdi, Buenos Aires y San Luis; Puán, García Lorca, Galicia y Dellepiane; y Moreno, Salta, 11 de Septiembre y San Luis.