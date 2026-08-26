En lo que va del año se recaudaron más de 5.381 millones por sanciones a la pesca ilegal en el Mar Argentino

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca detalló que las multas corresponden a buques que operan en forma irregular dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).

El Gobierno nacional informó que durante 2026 ha recaudado más de 5.381 millones de pesos a partir de sanciones impuestas a embarcaciones que pescan de manera ilegal en el Mar Argentino. Estas medidas se inscriben en el marco de la política oficial de “tolerancia cero y fiscalización inteligente” para resguardar los recursos marinos.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca detalló que las multas corresponden a buques que operan en forma irregular dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA), cumpliendo con la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca. Hasta el momento, el Estado ha recibido un total de 5.381.374.680 pesos en concepto de compensaciones por estas infracciones.

Entre las últimas sanciones aplicadas se encuentra la impuesta al buque “Hai Xiang 2”, de bandera de Vanuatu, por su actividad dentro de la ZEEA. También se sancionaron las embarcaciones “Bao Feng” y “Bao Win”, igualmente de Vanuatu, y el “Coimbra”, de Portugal, por operar en las mismas condiciones irregulares.

Desde el Ministerio de Agricultura destacaron que “la política impulsada por el Gobierno Nacional busca garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, defender la soberanía sobre los recursos marinos y proteger la actividad pesquera nacional, mediante una estrategia de control permanente y sanciones efectivas frente a quienes infringen las normas dentro de la ZEEA”.

Estas sanciones forman parte de una estrategia integral de prevención y combate a la pesca ilegal, que no solo busca preservar los ecosistemas marinos sino también asegurar la recuperación de recursos para el Estado ante el incumplimiento de la legislación argentina.