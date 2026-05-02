Pesca ilegal: Prefectura finalizó una capacitación internacional en Mar del Plata

Participaron efectivos de siete países en la capacitación internacional contra la pesca ilegal.

Este viernes Prefectura Naval Argentina cerró en Mar del Plata la tercera edición del “Curso Guardacostas”, una capacitación internacional orientada a intervenciones policiales contra la pesca ilegal.

El programa, que comenzó el 20 de abril, contó con la participación de efectivos de Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Chile, Italia y Perú, pertenecientes a organismos con competencia policial en el ámbito marítimo.



Cursantes de distintos países recibieron sus diplomas y pines de finalización.

etapa teórica y otra práctica, que se desarrolló a bordo del Guardacostas GC-25 Azopardo,

La formación incluyó unacon tareas de patrullaje y abordaje en el mar.

La ceremonia de cierre se realizó en instalaciones de la fuerza en la zona del puerto y estuvo encabezada por autoridades de la Prefectura Naval Argentina. Desde la institución destacaron que la capacitación permite “abordar situaciones complejas con ética profesional y responsabilidad”, y remarcaron la importancia de la cooperación internacional , que resulta clave para “administrar recursos, mejorar prácticas y fortalecer las capacidades operativas” frente a este tipo de delitos.



El curso incluyó prácticas a bordo del Guardacostas GC-25 Azopardo en tareas de patrullaje.

una problemática considerada estratégica en el ámbito marítimo



La capacitación estuvo orientada a intervenciones policiales contra la pesca ilegal en el mar. intercambio de experiencias entre los participantes y los instructores, fortaleciendo el trabajo conjunto entre países para enfrentar esta problemática.

buques extranjeros involucrados en este tipo de actividades.

El curso busca brindar herramientas técnicas y jurídicas para enfrentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada,. La capacitación también permitió elDesde Prefectura destacaron su rol como Autoridad Marítima Nacional y su experiencia en operaciones contra