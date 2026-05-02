Pesca ilegal: Prefectura finalizó una capacitación internacional en Mar del Plata
Participaron agentes de distintos países de la región y Europa. El curso incluyó instancias teóricas y prácticas a bordo de un guardacostas.
Por Redacción 0223
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Este viernes Prefectura Naval Argentina cerró en Mar del Plata la tercera edición del “Curso Guardacostas”, una capacitación internacional orientada a intervenciones policiales contra la pesca ilegal.
El programa, que comenzó el 20 de abril, contó con la participación de efectivos de Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador, Chile, Italia y Perú, pertenecientes a organismos con competencia policial en el ámbito marítimo.
La formación incluyó una etapa teórica y otra práctica, que se desarrolló a bordo del Guardacostas GC-25 Azopardo, con tareas de patrullaje y abordaje en el mar.
La ceremonia de cierre se realizó en instalaciones de la fuerza en la zona del puerto y estuvo encabezada por autoridades de la Prefectura Naval Argentina. Desde la institución destacaron que la capacitación permite “abordar situaciones complejas con ética profesional y responsabilidad”, y remarcaron la importancia de la cooperación internacional , que resulta clave para “administrar recursos, mejorar prácticas y fortalecer las capacidades operativas” frente a este tipo de delitos.
El curso busca brindar herramientas técnicas y jurídicas para enfrentar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, una problemática considerada estratégica en el ámbito marítimo. La capacitación también permitió el intercambio de experiencias entre los participantes y los instructores, fortaleciendo el trabajo conjunto entre países para enfrentar esta problemática.
Desde Prefectura destacaron su rol como Autoridad Marítima Nacional y su experiencia en operaciones contra buques extranjeros involucrados en este tipo de actividades.
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