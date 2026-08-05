Pesca furtiva: incautan una red con una importante cantidad de peces muertos

Personal de la patrulla de seguridad lacustre al intervenir en la laguna de Chascomús.

Un operativo conjunto permitió detectar un caso de pesca furtiva en la laguna de Chascomús, luego de que vecinos alertaran sobre movimientos sospechosos en la zona de la compuerta del barrio Girado. Se trata de un nuevo caso luego del acontecido meses atrás en el cual tres hombres fueron descubiertos pescando pejerrey en el mismo distrito.

De acuerdo con lo informado por el municipio, la intervención comenzó alrededor de las 21 de lunes pasado, cuando un vecino dio aviso mediante el programa “Ojos en Alerta" sobre la presencia de personas que estarían realizando pesca ilegal en ese sector.

Una red abandonada con peces muertos

Hasta el lugar acudieron efectivos de la patrulla de prevención municipal y de seguridad lacustre. Según la información oficial, al advertir la llegada del personal, los ocupantes emprendieron la fuga y dejaron abandonada una red junto con una importante cantidad de peces muertos.

A partir del seguimiento realizado mediante las cámaras del centro de monitoreo, las autoridades lograron localizar e interceptar el vehículo en el que se movilizaban los sospechosos. En el procedimiento también intervino personal del área de inspección general.

La faja de retención de las redes de pesca ilegal.

Como resultado del operativo, se labró el acta de infracción correspondiente y se secuestró la red presuntamente utilizada para desarrollar la actividad. Siempre según la versión oficial, los involucrados reconocieron la infracción y fueron notificados de la sanción administrativa.

Desde el municipio señalaron que este tipo de controles busca preservar los recursos naturales de la laguna y desalentar la pesca furtiva, una práctica que afecta el equilibrio del ecosistema y la biodiversidad del ambiente.