Allanaron “cuevas financieras” en el centro de Mar del Plata por una investigación del Banco Central

La Justicia Federal de Mar del Plata realizó este miércoles por la tarde una serie de allanamientos en distintas “cuevas financieras” que funcionarían como casas de cambio sin la correspondiente regulación en la zona céntrica de la ciudad.

Los procedimientos se llevaron adelante en el marco de una investigación impulsada por el Banco Central de la República Argentina (Bcra) y estuvieron a cargo del Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata.

La investigación fue impulsada por el Banco Central de la República Argentina.

De acuerdo con la información a la que accedió 0223, los operativos tuvieron como objetivo establecimientos señalados como posibles puntos de operatoria financiera y cambiaria fuera del circuito regulado.

Como resultado de los procedimientos, no hubo personas detenidas. Sin embargo, se inició una causa en la que quedaron involucrados dos hombres, cuya situación será evaluada por la Justicia Federal en el marco de la investigación.

Los allanamientos forman parte de las tareas de control sobre actividades vinculadas con el mercado cambiario y financiero que se desarrollan por fuera de los canales habilitados.

Por el momento, la investigación continúa bajo intervención del Juzgado Federal N°3, mientras se analizan los elementos obtenidos durante los procedimientos para determinar si existieron infracciones a la normativa vigente.