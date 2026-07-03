El dólar oficial volvió a subir y encadenó su tercera semana consecutiva al alza

El dólar oficial subió sobre el cierre de al semana, luego de que pausara el pasado jueves su racha alcista. Así, anotó su tercera semana consecutiva al alza y se consolidó cerca de la zona de los $1.500.

El tipo de cambio mayorista ganó $0,5 a $1.488,5 para la venta y subió 0,8% ($11) en la semana. La distancia con el techo de la banda cambiaria, que hoy se estableció en $1.810,56, se ubicó al 21,4%.

A nivel minorista, en el Banco Nación (BNA) se sostuvo a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta. En tanto, el dólar blue cayó $15 a $1.490 para la compra y a $1.510 para la venta.

Los expertos creen que en correr del segundo semestre habrá una contracción en la oferta de divisas.

El dólar CCL opera a $1.593,30 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.1%. El dólar MEP opera a $1.525,12 y la brecha con el dólar oficial es de 2.5%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963. El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.560,11,