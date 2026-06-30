El dólar oficial no deja de subir y marcó un nuevo máximo en el año

El dólar oficial trepó por segunda jornada consecutiva y alcanzó su valor más elevado desde octubre de 2025, y acumula un incremento del 5,4% durante junio, el mayor avance mensual registrado en casi un año.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.482.

El dólar blue cerró a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta.

El dólar oficial minorista cerró a $1.450 para la compra y a $1.500 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (Bcra), la divisa lo hace a $1.500,60 para la venta.

Por su parte, el dólar blue cerró a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta.

El tipo de cambio oficial acumula un incremento superior al 5% en junio y ya se ubica cerca de los $1.500.

El dólar CCL cerró a $1.562,46 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.4%. El dólar MEP cerró a $1.514,32 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.950. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.555,42.