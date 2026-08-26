Detienen a acusado de violar a la pareja y a la hijastra

Un hombre de 25 años acusado de abusar sexualmente a la pareja y a la hijastra fue detenido en las últimas horas por personal policial en Coronel Vidal y quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que la causa por abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal agravado comenzó a fines de junio y tras la realización de una cámara Gesell desde la fiscalía descentralizada se solicitó la detención del imputado.

Tiene 25 años.

“La investigación comenzó tras una denuncia que se recepcionó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Vidal”, agregaron.

Tras el aval de la Jueza de Garantías Rosa Frende, personal de la Estación de Policía Comunal de Coronel Vidal hizo efectiva la detención del imputado cuando circulaba a bordo de un automóvil.

Si bien el imputado negó los hechos cuando fue trasladado a Tribunales, permanece alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.