Acusado de abuso sexual y corrupción de menores seguirá preso hasta el juicio

Un hombre acusado de abusar sexualmente a dos menores de su entorno familiar y corromper a una tercera entre 2009 y 2022 seguirá alojado en el complejo penitenciario de Batán luego de que la Justicia de Garantías convirtiera su detención en prisión preventiva.

Según la investigación a cargo del fiscal Carlos Russo, el primero de los hechos imputados a Julio Cacciabue ocurrió entre 2009 y 2011 cuando en aprovechamiento de la confianza familiar, apoyó su miembro viril en la boca de la niña de seis años, capturó una fotografía de la agresión y luego le mostró imágenes pornográficas.

Lo dispuso la Justicia de Garantías.

En el segundo episodio, situado entre 2014 y 2015, besó en la boca a una nena de 5 años que se encontraba en su casa en contexto de una piyamada con su hija. Siete años después, a esa misma víctima, le exhibió sus genitales, le mostró material pornográfico y mantuvo conversaciones de contenido sexual con la adolescente de 12 años.

En su resolución, el Juez de Garantías Juan Tapia consideró que existen elementos de prueba suficientes para sostener la hipótesis acusatoria en esta etapa del proceso. En tal sentido valoró las declaraciones de ambas víctimas, una de ellas prestada mediante Cámara Gesell; testimonios de familiares que relataron cómo conocieron los hechos; informes médicos, psicológicos y psiquiátricos; documentación clínica; y pericias del Centro de Asistencia a la Víctima, cuyos profesionales concluyeron que los relatos resultan compatibles con experiencias de abuso sexual y presentan indicadores de trauma psicológico.

La resolución destaca además que, por la naturaleza de los delitos sexuales cometidos contra menores, la valoración de la prueba debe realizarse con perspectiva de género y evitando la revictimización, otorgando especial relevancia a los testimonios de las víctimas cuando los hechos suceden en ámbitos privados y sin testigos directos.

La causa se tramita en la Unidad Funcional de Instrucción N°7.

El titular del Juzgado de Garantías N°4 consideró que los hechos encuadran, provisoriamente, en los delitos de abuso sexual y corrupción de menores agravada por la edad de las víctimas, en concurso ideal y real según cada episodio investigado y que existen elementos que permiten suponer peligrosidad procesal para el dictado de la medida.

Tras resaltar el poco tiempo transcurrido entre la detención y el pedido de prisión preventiva, el magistrado indicó que la investigación se halla en pleno desarrollo y el entorpecimiento probatorio que emergen de la edad y vulnerabilidad de las víctimas.

Luego de e consignar que la medida de coerción dictada resulta idónea para la consecución de la finalidad perseguida, toda vez que aún no existen alternativas a la detención que permitan asegurar la sujeción de éste al proceso, convirtió en prisión preventiva la detención de Julio Cacciabue por estimarlo presunto autor de los delitos de abuso sexual y corrupción de menores agravado por ser la víctima menor de trece años de edad, ambos hechos en concurso ideal, abuso sexual y corrupción de menores agravada por ser le víctima menor de trece años de edad, todos en concurso real entre sí.