Lo descubrieron robando chapas, intentó escapar y terminó detenido

El sujeto detenido en Coronel Vidal por perpetrar un robo en una obra.

Un hombre de 53 años fue detenido en la noche del domingo acusado de participar en el robo de chapas de una obra en construcción en la ciudad de Coronel Vidal.

El procedimiento se inició tras un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de cuatro personas sustrayendo chapas en un predio ubicado sobre la calle Hegoburu al 800.

Al arribar al lugar, efectivos de la estación de policía comunal observaron a dos de los sospechosos trasladando chapas acanaladas por la calle Intendente Laxalde. Al advertir la presencia del móvil policial, ambos emprendieron la fuga a pie.

Las chapas incautadas por la policía tras el robo acontecido en Coronel Vidal.

Tras una breve persecución, los uniformados lograron reducir y aprehender a uno de los involucrados, un hombre de 53 años con domicilio en Coronel Vidal. En el procedimiento también fueron secuestradas dos chapas acanaladas que, de acuerdo con la investigación, habían sido sustraídas del lugar.

La causa fue caratulada como hurto agravado por efracción y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, cuyo titular avaló la aprehensión del imputado, dispuso la notificación de la formación de la causa y ordenó su traslado y alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán.

En tanto, la investigación continúa para identificar y dar con el paradero de los restantes involucrados, quienes lograron escapar antes de ser interceptados por la policía.