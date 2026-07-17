Aldosivi dio el golpe: 3 a 1 a River y está en octavos de final

Un triunfo bárbaro de Aldosivi, no sólo para avanzar en la Copa Argentina, sino también para empezar un semestre clave de la mejor manera. (Foto: Prensa Aldosivi)

No existía mejor arranque de semestre para Aldosivi. Con el objetivo claro de la permanencia, tuvo su presentación oficial por Copa Argentina y logró darle continuidad a lo bueno que hizo en los amistosos. El equipo de Israel Damonte fue sólido y contundente, le ganó 3 a 1 a River y se metió en los octavos de final, donde enfrentará a Independiente Rivadavia. El próximo jueves, debuta en el Clausura frente a Riestra, como visitante.

El "tiburón" vio sangre y abrió la boca, mostró los dientes y mordió. Así, a pura contundencia, el equipo de Israel Damonte vio que el rival no estaba inspirado y decidió aplastarlo. A los 11', a la salida de un lateral, el rebote quedó corto, Zalazar quiso terminar la jugada y la pelota rebotó en un defensor, le quedó servida a Cordero que no pudo definir y Tomás Fernández definió ante el achique de Beltrán: 1-0

La sorpresa era tal por el resultado, pero no por el desarrollo. Porque River tenía la pelota y no lastimaba, mientras que el "tiburón", otra vez, veía sangre y mordía. A los 29', Godoy fue a buscar por izquierda ante un pálido González, tocó para Laurelli y el centro fue a la pierna de Nicolás Cordero que anticipó a Rivero y la puso lejos del alcance del arquero. Golazo.

Mirá si habrá sido malo lo de River en esa parte, que Coudet hizo dos cambios antes de finalizar la etapa, pero no cambió nada y no hizo transpirar a Chicco previo al descanso.

A la vuelta, la obligación era de River pero seguía sin lastimar. Aldosivi estaba cómodo con el trámite y, nuevamente, vio sangre y mordió. A los 11', Martín García probó con un derechazo entrando al área, Beltrán rechazó largo pero venía llegando Tomás Fernández que cabeceó a contrapierna del arquero que no pudo reaccionar y la metió de cabeza dese afuera del área.

El mazazo fue letal. Coudet siguió cambiando pero nada le dio resultado. Damonte también refrescó piernas, atacó poco, pero casi no sufrió. Recién en el cierre y con remates lejanos que se desviaron en el camino. Primero fue Martínez Quarta, el rebote parecía descolocar a Chicco y dibujó una atajada sensacional quedándose con la pelota.

La última fue el descuento, que no opaca nada y sólo sirve para la estadística. Pereyra probó desde la medialuna, Borré quiso saltar y la terminó metiendo de taco para sorprender a Chicco que la esperaba mansa y se metió junto al caño izquierdo.

En los minutos finales, River fue desesperado y Aldosivi esperó, aguantó y se quedó con un triunfo que es escribe en las páginas gloriosas del club, eliminando a un gigante en un duelo mano para avanzar a los octavos de final.

Síntesis

River (1): Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Juan Cruz Meza, Tomás Galván, Facundo Colidio; Rafael Santos Borré. DT: Eduardo Coudet.

Cambios: PT 39' Mauro Arambarri y Lucas Beltrán por Vera y Meza; ST 21' ); Joaquín Freitas y Lautaro Pereyra por Colidio y Moreno.

Aldosivi (3): Ignacio Chicco; Santiago Moya, Nicolás Zalazar, Joaquín Pombo, Federico Laurelli; Rodrigo González, Alan Sosa, Lucas Castro, Matías Godoy; Tomás Fernández, Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Cambios: ST 6' Manuel García por Godoy, 20' Agustín Palavecino, Bautista Dadín y Elías López por Castro, Fernández y González, y 27' Nicolás Linares por Sosa.

Goles: PT 11' Fernández (A) y 29' Cordero (A); Fernández (A) y Borré (R).



Árbitro: Carlos Gariano.



Estadio: Padre Martearena.



