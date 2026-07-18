Mirá los goles de un triunfo inolvidable para Aldosivi frente a River
El "tiburón" pisó fuerte en Salta, comenzó el semestre de la mejor manera y generó en ruido en el "millonario" en el primer partido. Te dejamos las mejores acciones.
18 de Julio de 2026 11:29
Por Redacción 0223
PARA 0223
Si el final de año es como esperan todos los hinchas de Aldosivi, este partido va a cobrar aún más valor y será recordado por mucho tiempo. Porque por más que el "tiburón" tenga como objetivo lograr la permanencia en Primera División, empezar el semestre decisivo de esta forma, es un envión anímico y futbolístico muy importante. Mirá el resumen del claro triunfo del equipo marplatense, que fue más de principio a fin y se impuso con autoridad a un River que sólo cambió nombres respecto a la primera mitad del año.
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