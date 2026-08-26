Entre Ríos tiene un nuevo millonario: acertó los 6 números del Quini 6 y se lleva $369 millones

El sorteo número 3403 del Quini 6 de este miércoles 26 de agosto puso en juego esta noche un pozo de más de 8.500 millones de pesos, con casi 1.200.000 apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 1.164 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 23 - 11 - 16 - 26 - 05 - 09. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.306 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 39 - 14 - 10 - 25 - 30 - 37. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 26 de agosto

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 5.363 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 10 - 08 - 22 - 36 - 30 - 37. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 369 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 20 - 28 - 24 - 23 - 39 - 35. En este sorteo, hubo 1 solo ganador que acertó todos los números y se lleva $369.455.580. El afortunado jugó su boleta en una agencia Gualeguay, Entre Ríos.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 9.700 millones de pesos.