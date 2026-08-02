Sorteo 3396 del Quini 6: hubo 22 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $22 millones

El sorteo número 3396 del Quini 6 de este domingo 2 de agosto puso en juego esta noche un pozo de más de 11.300 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 6.154 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 12 - 29 - 23 - 45 - 00 - 43. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo miércoles.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 3.410 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 29 - 13 - 18 - 44 - 31 - 01. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 2 de agosto

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 1.124 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 03 - 19 - 23 - 02 - 25 - 20. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 462 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 29 - 22 - 09 - 27 - 01 - 00. Hubo 22 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $22 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 12.200 millones de pesos.