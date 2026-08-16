Sorteo 3400 del Quini 6: un bonaerense se quedó con el Tradicional y se lleva $7.651 millones

El sorteo número 3400 del Quini 6 de este domingo 16 de agosto puso en juego esta noche un pozo de más de 13.650 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 7.810 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 18 - 09 - 15 - 28 - 31 - 02. En esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos y se llevó $7.651.790.722,80. El afortunado jugó en una agencia de Sarandí, provincia de Buenos Aires.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.185 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 43 - 28 - 34 - 44 - 02 - 18. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 16 de agosto

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 3.924 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 37 - 16 - 12 . 30 - 43 - 29. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 510 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 32 - 09 - 10 - 06 - 35 - 02 . Hubo 55 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $9 millones.

El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 7.350 millones de pesos.