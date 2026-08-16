Sorteo 3400 del Quini 6: un bonaerense se quedó con el Tradicional y se lleva $7.651 millones
En el sorteo del Quini 6 de este domingo 16 de agosto hubo en juego un pozo de más de 13.650 millones de pesos en las cuatro modalidades.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El sorteo número 3400 del Quini 6 de este domingo 16 de agosto puso en juego esta noche un pozo de más de 13.650 millones de pesos, con más de un millón y medio de apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.
En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 7.810 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 18 - 09 - 15 - 28 - 31 - 02. En esta modalidad hubo un ganador con seis aciertos y se llevó $7.651.790.722,80. El afortunado jugó en una agencia de Sarandí, provincia de Buenos Aires.
En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 1.185 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 43 - 28 - 34 - 44 - 02 - 18. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.
Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del domingo 16 de agosto
El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 3.924 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 37 - 16 - 12 . 30 - 43 - 29. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.
El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 510 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 32 - 09 - 10 - 06 - 35 - 02 . Hubo 55 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó más de $9 millones.
El sorteo del próximo miércoles del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 7.350 millones de pesos.
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