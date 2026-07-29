Sorteo 3395 del Quini 6: hubo 3 ganadores en el Siempre Sale y cada uno se llevó más de $126 millones

El sorteo número 3395 del Quini 6 de este miércoles 29 de julio puso en juego esta noche un pozo de más de 10.150 millones de pesos, con casi 1.200.000 apuestas que persiguen el sueño se hacerse millonarios con el juego más popular y con mejores premios del país.

En el sorteo de la modalidad "Tradicional" del Quini 6 hubo en juego esta noche un premio de más de 5.771 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 02 - 38 - 34 - 27 - 37 - 00. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá creciendo para el sorteo del próximo domingo.

En el sorteo de la "Segunda Vuelta" del Quini 6 hubo en juego un pozo de 3.027 millones de pesos. Los números que salieron esta noche fueron: 03 - 01 - 06 - 00 - 10 - 35. En esta modalidad tampoco hubo ganadores con seis aciertos y el pozo seguirá aumentado para el sorteo que viene.

Sorteo del Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 29 de julio

El sorteo de la modalidad "Revancha" del Quini 6 puso en juego este miércoles un pozo de más de 800 millones de pesos en premios. Los números que salieron fueron: 42 - 28 - 24 - 06 - 32 - 39. En esta modalidad no hubo apostadores con seis aciertos y el enorme pozo aumentará aún más para el próximo sorteo.

El sorteo del "Siempre Sale" del Quini 6 puso en juego un pozo de más de 378 millones de pesos. Los números que salieron fueron: 15 - 35 - 30 - 39 - 17 - 36. En este sorteo, hubo 3 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $126 millones.

El sorteo del próximo domingo del Quini 6 pondrá en juego un pozo total estimado de más de 11.300 millones de pesos.