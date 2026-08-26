Miércoles inestable: a qué hora llueve en Mar del Plata

Mar del Plata tendrá este miércoles 26 de agosto una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas entre los 8°C y los 15°C y probabilidad de lluvias, aunque no a que ameriten en principio, ninguna alerta meteorológica.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 8°C.

Si bien no hay que descartar algún chaparrón, no se esperan precipitaciones de consideración. El viento soplará del sector norte, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Por la tarde, las condiciones continuarán nubladas y la temperatura ascenderá hasta los 15°C, la máxima prevista para la jornada. El viento del norte aumentará su intensidad y podría alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas estimadas entre 42 y 50 km/h.

La mayoría de los sitios especializados prevén el comienzo de las precipitaciones hacia la noche: entre las 21 hasta las 3 de la madrugada. El pronóstico anticipa lluvias, con una probabilidad de entre 40 y 70%. La temperatura descenderá hasta los 11°C y el viento continuará soplando desde el norte, aunque con menor intensidad, entre 7 y 12 km/h.

El pronóstico anticipa lluvias para Mar del Plata. Foto archivo.

Para los próximos días, se esperan temperaturas máximas que oscilarán entre los 16°C y 18°C, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 6°C y 10°C, en una semana con condiciones variables en Mar del Plata.