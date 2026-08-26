Miércoles inestable: a qué hora llueve en Mar del Plata
El pronóstico para este miércoles 26 de agosto en la ciudad.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Mar del Plata tendrá este miércoles 26 de agosto una jornada con cielo mayormente nublado, temperaturas entre los 8°C y los 15°C y probabilidad de lluvias, aunque no a que ameriten en principio, ninguna alerta meteorológica.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, con una temperatura mínima cercana a los 8°C.
Si bien no hay que descartar algún chaparrón, no se esperan precipitaciones de consideración. El viento soplará del sector norte, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
Por la tarde, las condiciones continuarán nubladas y la temperatura ascenderá hasta los 15°C, la máxima prevista para la jornada. El viento del norte aumentará su intensidad y podría alcanzar velocidades de entre 23 y 31 km/h, con ráfagas estimadas entre 42 y 50 km/h.
La mayoría de los sitios especializados prevén el comienzo de las precipitaciones hacia la noche: entre las 21 hasta las 3 de la madrugada. El pronóstico anticipa lluvias, con una probabilidad de entre 40 y 70%. La temperatura descenderá hasta los 11°C y el viento continuará soplando desde el norte, aunque con menor intensidad, entre 7 y 12 km/h.
Para los próximos días, se esperan temperaturas máximas que oscilarán entre los 16°C y 18°C, mientras que las mínimas se mantendrán entre los 6°C y 10°C, en una semana con condiciones variables en Mar del Plata.
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