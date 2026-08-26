Alarma por la tasa de suicidios: es la más alta de la historia

Reclamaron que las políticas públicas reconozcan el sufrimiento y brinden respuestas antes de que sea demasiado tarde.

La Asociación Argentina de Salud Mental (AASM) manifestó una profunda preocupación por la creciente tasa de suicidios en el país, la cual alcanzó un nivel histórico con 11,8 suicidios cada 100.000 habitantes, según datos del Observatorio de Política Criminal (OPC) y el Ministerio de Salud.

Este índice no solo supera el promedio global estimado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), sino que también supera la cantidad de muertes provocadas por otros hechos violentos, configurando así una situación de gravedad sanitaria y social.

Los especialistas de la AASM enfatizaron que el suicidio es un fenómeno complejo y multicausal. Por ello, advirtieron que “sería irresponsable reducirlo a una única explicación o establecer relaciones causales lineales”. Además, destacaron que “sería igualmente irresponsable ignorar las condiciones sociales, económicas, laborales y comunitarias en las que se produce el sufrimiento de las personas”.

Entre los factores que afectan la salud mental de gran parte de la población, la asociación mencionó la pérdida del empleo, la precarización laboral, el endeudamiento y las dificultades para sostener la vida cotidiana, que impactan negativamente en los vínculos sociales y las expectativas de futuro.

La AASM alertó sobre la tendencia a presentar problemas colectivos como responsabilidades exclusivamente individuales y subrayó que “frente al padecimiento social, la empatía no puede ser considerada una debilidad”. Por eso, reclamaron que las políticas públicas reconozcan el sufrimiento y brinden respuestas antes de que sea demasiado tarde.

La Organización Mundial de la Salud también advierte que factores como la pobreza, la desigualdad y la violencia afectan directamente la salud mental. En ese sentido, desde la AASM señalaron: “Frente al aumento de las conductas suicidas, no podemos responder con silencio, indiferencia ni culpabilización de las víctimas”.

Finalmente, la Asociación Argentina de Salud Mental demandó “respuestas urgentes a los problemas de base y políticas públicas inmediatas de prevención del suicidio, con presupuesto suficiente, trabajo intersectorial y participación de la sociedad civil, las universidades, los trabajadores de la salud y las familias”.