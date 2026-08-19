Un hombre ingresó a una farmacia, mató a puñaladas a su ex pareja y quiso quitarse la vida

Una mujer de 56 años que trabajaba como encargada de una farmacia en Rosario fue asesinada a puñaladas dentro del local por su ex marido. El agresor huyó e intentó volver a su casa, y cuando fue alcanzado por la Policía amenazó con quitarse la vida, pero fue detenido.

El femicidio ocurrió a las 9:30 de la mañana en un local de una cadena de farmacias Marketing Farm ubicado en Dorrego y Zeballos. Según el relato de testigos publicados por Rosario 3, el agresor sorprendió a la víctima y la encerró en un espacio usado como depósito, donde la mató.

El hombre huyó y, antes de ser detenido, intentó quitarse la vida.

De acuerdo a los primeros reportes del caso, Carina Andrea Candelas recibió una puñalada en el pecho y aunque fue asistida por personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies), falleció en el lugar.

Un testigo contó en diálogo con El Tres que el atacante llegó en una Citroën Elysée azul, entró rápidamente a la familia y minutos después salió corriendo y se fue a gran velocidad. Detrás salieron las compañeras de la víctima, que gritaban pidiendo ayuda y solicitaban sábanas para cubrir las heridas.

Una de las empleadas le contó a la testigo que Carina "estaba atendiendo a otra chica, cuando entró un hombre de buzo y campera gris y la metió en un cuartito", y que luego "ella empezó a gritar auxilio y él salió corriendo". El lugar donde se concretó el ataque es usado como depósito.

La encerró en el depósito de la farmacia y la asesinó a puñaladas.

El agresor -identificado por medios locales como Martín B. de 55 años- escapó hacia su departamento, ubicado en Colon al 200, en el barrio República de la Sexta. Dejó el auto en la vereda e ingresó al edificio.

Al verse rodeado por la policía, amenazó con suicidarse con una botella que llevaba en su mano. Finalmente lo detuvieron cuando intentaba ingresar al ascensor.

Por su lado, allegados a la víctima contaron que el hombre la hostigaba y "la estaba volviendo loca". "No estaba en sus cabales, pero nunca se me ocurrió que podría hacer algo así. Estamos todos consternados. Hace muchos años que la farmacia funciona acá y Carina era muy conocida en el barrio. Se que una de las compañeras intentó detener el ataque, pero no pudo”, contó una vecina a La Capital de Rosario.

El caso es investigado por la fiscal María Laura Riccardo de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva y se espera que en las próximas horas impute al detenido por el femicidio de su ex pareja.