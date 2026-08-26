Le robaron la mochila y unas zapatillas naranjas en el Parque de los Deportes

El hecho sucedió en el Campo de los Deportes. Foto de archivo 0223.

Un hombre de 30 años acusado de robarle la mochila y un par de zapatillas a una persona en el Parque Municipal de los Deportes fue aprehendido por personal policial que realizaba tareas de prevención en la zona.

Fueron efectivos del Comando de Patrullas Sur quienes entrevistaron a un hombre de 49 años en la intersección de las calles De las Olimpiadas y Magallanes que manifestó haber sido victima del robo de una mochila de color negro, que contenía pertenencias y documentación personal, además de un par de zapatillas de color naranja.

Según relato el damnificado, momentos antes tres hombres que se encontraban caminando a pocos metros del lugar le habían sustraído sus pertenencias.

Los oficiales interceptaron a tres individuos, de 33, 29 y 30 años en la zona: el último arrojó una mochila de color negro que llevaba consigo y una frazada en cuyo interior estaban las zapatillas color naranja.

Al verificar los elementos, se estableció que coincidían con las pertenencias denunciadas por el damnificado, constatándose además que la documentación hallada dentro de la mochila correspondía al mismo.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría decimosexta, el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo dispuso su aprehensión, la formación de causa por robo y su traslado al complejo penitenciario de Batán.