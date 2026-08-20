Rompieron la vidriera de un piedrazo y se llevaron $6 millones en mercadería de un local de Playa Grande
También se registró otra vidriera rota a piedrazos en una parrilla sobre Bernardo de Irigoyen. Allí no habrían entrado porque "no pasaban por el agujero".
Por Redacción 0223
PARA 0223
Los dueños de un local de ropa deportiva ubicado sobre la calle Alem se encontraron hoy con una triste escena. Cuando acudieron temprano en la mañana al lugar, notaron que la vidriera del frente estaba rota y que durante la noche habían ingresado delincuentes al negocio.
Entre vidrios y desorden, los encargados encontraron faltantes en la mercadería y a groso modo estimaron que se trata de un botín de 6 millones de pesos en total.
Los delincuentes tiraron un piedrazo en el frente e ingresaron por uno de los laterales. Según el registro de las cámaras de seguridad, ni bien pudieron entrar al local tomaron un rollo de bolsas de consorcio y empezaron a meter todo tipo de productos.
Debido a la torpeza de quien actúa con rapidez para huir, algunos de los elementos se les cayeron de las bolsas y parte del botín robado fue descartado por el camino.
Antes de comenzar con los arreglos para retirar el vidrio roto y cambiarlo por uno nuevo, los encargados recorrieron la zona para encontrar, quizás de manera afortunada, algunos pares de zapatillas.
Un intento de robo con características similares y a solo metros
A solo metros de allí y en la misma noche, el local gastronómico "La Parrillita" sufrió un ataque similar. Según comentaron desde el local, en la madrugada un grupo de personas que pasaba por la vereda arrojó un importante pedazo de roca contra el frente, provocando un pequeño agujero en la vidriera.
Cuando los empleados del lugar llegaron esta mañana, se encontraron con el vidrio dañado y con la piedra en el medio del local. A diferencia del comercio de ropa deportiva, en "La Parrillita" no habían sustraído ningún elemento de valor ni dinero. "Vieron que no entraban por el agujero que hicieron y se fueron", estiman desde el local.
Como el negocio no cuenta con cámaras de seguridad, no pudieron corroborar que ese haya sido el motivo de la huida. "Esta cuadra es tremenda. Playa Grande en general, son muchos los robos", cerró un empleado de la cuadra.
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