"La zona está muy pesada": de un piedrazo rompió la vidriera de un café y robó una notebook y efectivo
En tres meses, es la segunda vez que violentan la vidriera e ingresan a robar al café bar del centro.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un sujeto rompió de un piedrazo la vidriera de una cafetería del centro marplatense, pasó una hora dentro del establecimiento y robó una costosa notebook, dinero en efectivo y otros elementos.
El hecho se registró este jueves alrededor de la 1:44 de la madrugada en Lisboa, que actúa también como bar y restaurante, y se encuentra ubicado en Santiago del Estero entre Belgrano y Moreno.
Según se observa en la filmación de la cámara de seguridad, un hombre destruyó parte del ventanal y accedió al comercio, donde sustrajo una computadora portatil valuada en mil dólares y billetes de la caja registradora.
Conforme al testimonio de Yamila, una empleada del local, "había dinero en la caja había porque había que pagarle a proveedores que venían hoy" y, lamentablemente, esa casualidad jugó en su contra.
Además, la mujer recordó que es la segunda vez que ingresan al café en los últimos "tres o cuatro meses", y advirtió que "últimamente la zona -el microcentro- está muy pesada".
El delincuente, que quedó captado en video, cometió el robo de manera lenta, paseando por el lugar, analizando qué podía llevarse y escapó caminando por el agujero que hizo en la vidriera.
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