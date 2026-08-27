¿Queres aprender a bailar tango y milonga? esta propuesta es para vos

“Abrazadxs al Tango” es el nombre de la nueva jornada de este sábado en el Museo MAR que, desde las 15 contará con una clase y práctica a cargo de Karo Pizzo y Cacu Lucero y una milonga musicalizada con discos de vinilo por Ramiro Podestá y Marcos Meyer. La jornada propone un espacio de formación, práctica y encuentro alrededor del tango, con la participación de artistas y docentes de amplia trayectoria.

Las clases son aptas a todos los niveles

La actividad comenzará a las 15 con una clase y práctica a cargo de Karo Pizzo y Cacu Lucero, destinada a estudiantes de todos los niveles, bailarinas y bailarines de distintas edades y estilos de tango, así como a milongueros y milongueras de Mar del Plata y localidades de la zona.

Karo Pizzo es bailarina, profesora y productora, con una extensa trayectoria en la enseñanza y difusión del tango. Ha participado en campeonatos, festivales y congresos nacionales e internacionales, y ha desarrollado propuestas de formación junto a numerosos referentes de la danza. Su trabajo también incluye la investigación y reflexión sobre el rol de las mujeres en el tango.

Por su parte, Cacu Lucero cuenta con 24 años de trayectoria como docente de danza y una formación vinculada a la expresión corporal, el clown, la capoeira y distintas prácticas del movimiento. Desde 2005 realiza giras de tango y milonga por Europa y Latinoamérica y, en los últimos años, profundizó su trabajo en Tango Queer y Tangocontact, disciplinas que articulan el tango con nuevas formas de explorar el movimiento y el vínculo entre los cuerpos.

Las clases son aptas a todos los niveles

A partir de las 16:00, la jornada continuará con una milonga musicalizada exclusivamente con discos de vinilo, a cargo de los musicalizadores Ramiro Podestá y Marcos Meyer. Con más de 15 años de trayectoria, ambos desarrollan una propuesta centrada en la experiencia sonora del soporte analógico y son los creadores y organizadores de “La Milonga de los Abrazos y Vinilos”, espacio dedicado al encuentro entre la música, el baile y la tradición milonguera.

La propuesta de “Abrazadxs al Tango” busca fortalecer la difusión, interpretación, creación y experimentación del tango en sus distintas expresiones, entendiendo la danza como una práctica cultural, popular y colectiva. El programa promueve espacios de formación, participación y encuentro que atraviesan distintas edades, estilos y experiencias vinculadas al tango.

De este modo, la jornada en el Museo MAR combinará formación, práctica y milonga, con una propuesta que pone en diálogo distintas generaciones y formas de entender y bailar el tango.