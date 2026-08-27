¿Queres aprender a bailar tango y milonga? esta propuesta es para vos
Clase especial y milonga con vinilos, son las propuestas del Museo MAR para este sábado.
Por Redacción 0223
PARA 0223
“Abrazadxs al Tango” es el nombre de la nueva jornada de este sábado en el Museo MAR que, desde las 15 contará con una clase y práctica a cargo de Karo Pizzo y Cacu Lucero y una milonga musicalizada con discos de vinilo por Ramiro Podestá y Marcos Meyer. La jornada propone un espacio de formación, práctica y encuentro alrededor del tango, con la participación de artistas y docentes de amplia trayectoria.
La actividad comenzará a las 15 con una clase y práctica a cargo de Karo Pizzo y Cacu Lucero, destinada a estudiantes de todos los niveles, bailarinas y bailarines de distintas edades y estilos de tango, así como a milongueros y milongueras de Mar del Plata y localidades de la zona.
Karo Pizzo es bailarina, profesora y productora, con una extensa trayectoria en la enseñanza y difusión del tango. Ha participado en campeonatos, festivales y congresos nacionales e internacionales, y ha desarrollado propuestas de formación junto a numerosos referentes de la danza. Su trabajo también incluye la investigación y reflexión sobre el rol de las mujeres en el tango.
Por su parte, Cacu Lucero cuenta con 24 años de trayectoria como docente de danza y una formación vinculada a la expresión corporal, el clown, la capoeira y distintas prácticas del movimiento. Desde 2005 realiza giras de tango y milonga por Europa y Latinoamérica y, en los últimos años, profundizó su trabajo en Tango Queer y Tangocontact, disciplinas que articulan el tango con nuevas formas de explorar el movimiento y el vínculo entre los cuerpos.
A partir de las 16:00, la jornada continuará con una milonga musicalizada exclusivamente con discos de vinilo, a cargo de los musicalizadores Ramiro Podestá y Marcos Meyer. Con más de 15 años de trayectoria, ambos desarrollan una propuesta centrada en la experiencia sonora del soporte analógico y son los creadores y organizadores de “La Milonga de los Abrazos y Vinilos”, espacio dedicado al encuentro entre la música, el baile y la tradición milonguera.
La propuesta de “Abrazadxs al Tango” busca fortalecer la difusión, interpretación, creación y experimentación del tango en sus distintas expresiones, entendiendo la danza como una práctica cultural, popular y colectiva. El programa promueve espacios de formación, participación y encuentro que atraviesan distintas edades, estilos y experiencias vinculadas al tango.
De este modo, la jornada en el Museo MAR combinará formación, práctica y milonga, con una propuesta que pone en diálogo distintas generaciones y formas de entender y bailar el tango.
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