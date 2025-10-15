¿Querés bailar tango?: una marplatense creó una web con todas las clases de la ciudad y busca acercar a las nuevas generaciones

Una marplatense desarrolló una plataforma web que reunirá todas las clases, milongas y actividades de tango.

Una marplatense desarrolló una plataforma web que reunirá todas las clases, milongas y actividades de tango de la ciudad. Se llama Tango Guía y su creadora busca impulsar el proyecto cultural sin fines de lucro.

“Hay un dato que suele sorprender: Mar del Plata es la segunda ciudad del país con mayor actividad de tango después de Buenos Aires, aunque esto todavía es poco conocido fuera del ambiente. Sin embargo, gran parte de los espacios actuales están integrados por personas mayores, y creo que promover una participación más joven podría revitalizar el tango local y fortalecer la identidad cultural de la ciudad”, expresó la profesora y bailarina de tango, Eloisa Udias.

La impulsora de este propuesta cultural sin fines de lucro, contó a 0223 que a través de un chatbot, todos los profesoras y profesores de tango pueden compartir en un cronograma de actividades. “La idea es que funcione como una herramienta abierta y colaborativa, que permita visibilizar la riqueza del tango marplatense y fortalecer su comunidad”, señaló.

Asimismo la joven impulsa un ciclo de clases gratuitas para la creación de un grupo de tango juvenil, con el objetivo de acercar esta expresión cultural a las nuevas generaciones y crear un espacio de encuentro intergeneracional.

A los interesados, pueden dirigirse al siguiente sitio web: tangoguia.com