Erro, una performance sonora y visual de impacto llega a Mar del Plata

El sábado 15 de agosto a las 18 se presentará por primera vez en Mar del Plata "Erro" con una performance live de música electrónica con saxofones aumentados y una escultura de luces interactiva. Será en el auditorio del Museo MAR con entrada gratis.

El dúo se presentará este sábado

Está integrado por Alberto Barberis: concepto, composición, programación, electrónica en vivo; Bera Romairone: concepto, composición, saxofones aumentados y Rajan Craveri: diseño de escultura lumínica, elementos visuales. El espectáculo presenta dos músicos en el escenario, entre los cuales se erige una potente escultura interactiva de luces y visuales, controlada en tiempo real por los sonidos y gestos de los performers (capturados a través de sensores). La puesta cuenta con la coproducción y apoyo de Asociación Snaporazverein, Pro Helvetia , Nicati De Luze, Landis & Gyr,, Fundación SUISA y Schweizerische Interpretenstiftung de Suiza.

El Museo MAR ser+a escenario de una puesta imperdible

Erro. es un espectáculo multimedia de música mixta del compositor y programador crítico Alberto Barberis y la performer y saxofonista Bera Romairone, que reflexiona sobre los errores y el errar como formas de resistencia en el sistema algorítmico global.

Por lo tanto cuestiona la optimización computacional algorítmica y la minimización de errores, desarrollándose en una relación tripartita entre la práctica “hacktivista” de “algorithm-bending”, una performance musical aumentada digitalmente y una escultura lumínica interactiva diseñada y creada en colaboración con el artista visual Rajan Craveri.

El Museo MAR ser+a escenario de una puesta imperdible

El proyecto también se expande y desarrolla a través de: una página web (www.erro.zone), una librería C++ (archivo de código reutilizable que agrupa funciones, clases y herramientas ya hechas) de algoritmos alterados para el procesamiento de señales digitales, luthería aumentada e investigación teórica.

El espectáculo, además, tendrá un capítulo dedicado a la pionera de la música experimental Elsa Justel, con la interpretación de su obra “Homo de l'enfer”.